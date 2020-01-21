Okullarda başörtüsü yasağını protesto eden İsveçli öğretmenlere nefret saldırısı

İsveç'te Malmö'nün Skurup ilçesinde belediye tarafından 13 yaşının altındaki kız çoklarına okullarda getirilen başörtüsü yasağı tepki çekti. İlçede bulunan Prastmos Okulu'nda öğretmenlik yapan İsveçli 6 kadın eğitmen, yasağı protesto etti. Yasağa karşı başörtüsü takarak okula giden öğretmenlere sosyal medyada,''Aptal', ''Gerizekalı'' şeklinde hakaret ve nefret saldırılarına maruz kaldıkları bildirildi.

Prastmos Okulu Müdürü Mattias Liedholm, yasağı tanımadığını ve kendi okullarında uygulamayacağını kaydetti.

İsveç Ulusal Eğitim Dairesi Avukatı Andreas Lindholm, başörtüsü yasağının 'Avrupa Din Özgürlüğü Sözleşmesi'ne ve İsveç'te 'Ayrımcılık Yasasına' aykırı olduğuna söyledi.

İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, yasağın belediye meclisi tarafından 16 Aralık tarihinde alındığını ve önümüzdeki 6 ay içinde okullarda uygulamaya başlanacağını söyledi. İlçe belediyesinde göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı parti İsveç Demokratları'nın ağırlığı ile yasanın belediye meclisinde kabul edildiğini kaydeden Yüksel, ''İsveç'teki din ve vicdan özgürlüğü yasasına göre, okullarda inancından dolayı kızların başörtüsü takması serbest. Belediye İsveç yaslarını hiçe sayarak kendi kanunu oluşturamaz'' ifadelerini kullandı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center'e göre, İsveç nüfusunun yüzde 8.1 Müslümanlardan oluşurken, ülkede 800 bin Müslüman yaşıyor.