Öğrencileri taşıyordu... Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

Harkov Valisi Aleksey Kuçer, dün Harkov'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldığını bildirdi.

AA'nın Ukrinform'dan aktardığı habere göre, Kuçer, karakutuya ulaşılan karakutunun henüz incelenmediğini aktardı.

Kuçer, karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti.

Uçağın enkazını toplama çalışmaları devam ediyor.

UÇAK KAZASI



Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.