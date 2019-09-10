Oğlu şaşkına döndü! Böyle evlilik görülmedi

İngiltere Liverpool'da yaşayan Kate Cunningham isimli 34 yaşındaki kadın bir insanın hayatında vereceği kararlardan en önemlilerinden biri olan evlilik için garip bir yol seçti. Evliliğinin ardından da ilk adımı soyadını yeni evliliğine göre değiştirmek oldu. Şimdi İngilizler bu gelin ve damadı konuşuyor...

Bir önceki ve bu fotoğrafta kadının yalnız olduğu görülüyor ancak bu doğru değil. Yanında duran ağaç Kate Cunningham'ın müstakbel eşi. Ağaçla evlenen kadın, bir erkek arkadaşı olduğunu ve onun da kendisini desteklediğini ve hiç kıskanmadığını açıkladı. Hatta bu evliliğin ardından uygun olması için Kate Rose Elder adını alacağını duyurdu.

Sosyal farkındalık için böyle bir yol seçtiğini ifade eden Kate Cunningham, "Sevgilim sabah tören için hazırlanmama yardımcı oldu. Bu durumdan en çok utanan oğlum oldu. Onun için zor bir durumdu. Ancak son anda törene gelmeye karar verdi ve gözlerine inanamadı. Benim için yanımda olması çok önemliydi. Hep beraber bir aile olarak töreni gerçekleştirdik" dedi.

Düğün töreni için yeşili bir elbise, ev yapımı bir etek ve yeşil ponponlar tercih eden Cunningham, babasının en büyük destekçisi olduğunu belirterek, Düğün için her şeyi organize etmemize yardımcı oldu ve kendi minibüsünü kullandı. İlk başta sadece bir fikirdi. Hayata geçirmeye kalkınca çevremden destek görmeye başladım. Hepimizin bir araya gelmesi harika oldu. Bugün bizim günümüz" diye konuştu.

Yerel halk, yaşlı ağaçların kesilme kararı alınmasının ardından çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Vatandaşlar, Rimrose Vadisi üzerinden geçecek yol için kesilecek ağaçların hayatta kalmasını istiyor. Yolun mevcut halinin doğanın korunması açısından çok önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

İnsanların sokak protestolarına yeterince ilgi göstermediğini ancak bu tür eylemlerle hedeflenen şeylerin daha hızlı karşılık bulduğunu belirten Kate Cunningham, ağaçların durumu hakkında çok az insanın bilgi sahibi olduğunu ve yaptığı bu evlilik ile insanların konuyu daha iyi öğrenip, ona göre tavır alacağına inandığını söyledi.

Geçmişte de garip evlilikler yaşandı

Daha önce bir kadın erkeklere güveni kalmadığını ileri sürerek bir köpekle evlenmişti. Başka bir kadın ise 300 yaşındaki bir korsan hayaleti ile evlenmiş, ancak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı!