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  • Ödenen en yüksel bedel... Haksız iftiralara yüklü tazminat
27 Kasım 2020 Cuma 01:21 | Son Güncelleme:

Ödenen en yüksel bedel... Haksız iftiralara yüklü tazminat

Ödenen en yüksel bedel... Haksız iftiralara yüklü tazminat

ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerinin ofisinde teknik uzman olarak hizmet verirken haksız iddialarla sözleşmeleri feshedilen Pakistan kökenli 5 Amerikalıya 850 bin dolar ödeme yapıldı.

2016’da o dönem Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi’nde, yaklaşık 30 kadar Demokrat milletvekiline yarı zamanlı teknik hizmet veren 5 Müslüman çalışanın işine son verilmişti. İsimleri açıklanmayan çalışanların işlerine uygunsuz ekipman alım ve casusluk ithamlarıyla son verildiği açıklanmıştı. Trump’ın bu çalışanların Demokrat yetkililerin e-postalarının çalınmasından sorumlu olabileceğini söylemesinin ardından kendilerine yönelik tehdit ve tacizlerin arttığını söyleyen Müslüman çalışanlar, Kongre üyelerini dava etmişti. Taraflar daha sonra uzlaşma konusunda anlaşmıştı. 

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