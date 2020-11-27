Ödenen en yüksel bedel... Haksız iftiralara yüklü tazminat

2016’da o dönem Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi’nde, yaklaşık 30 kadar Demokrat milletvekiline yarı zamanlı teknik hizmet veren 5 Müslüman çalışanın işine son verilmişti. İsimleri açıklanmayan çalışanların işlerine uygunsuz ekipman alım ve casusluk ithamlarıyla son verildiği açıklanmıştı. Trump’ın bu çalışanların Demokrat yetkililerin e-postalarının çalınmasından sorumlu olabileceğini söylemesinin ardından kendilerine yönelik tehdit ve tacizlerin arttığını söyleyen Müslüman çalışanlar, Kongre üyelerini dava etmişti. Taraflar daha sonra uzlaşma konusunda anlaşmıştı.

