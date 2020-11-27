27 Kasım 2020 Cuma 01:21 | Son Güncelleme:
Ödenen en yüksel bedel... Haksız iftiralara yüklü tazminat
ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerinin ofisinde teknik uzman olarak hizmet verirken haksız iddialarla sözleşmeleri feshedilen Pakistan kökenli 5 Amerikalıya 850 bin dolar ödeme yapıldı.
2016’da o dönem Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi’nde, yaklaşık 30 kadar Demokrat milletvekiline yarı zamanlı teknik hizmet veren 5 Müslüman çalışanın işine son verilmişti. İsimleri açıklanmayan çalışanların işlerine uygunsuz ekipman alım ve casusluk ithamlarıyla son verildiği açıklanmıştı. Trump’ın bu çalışanların Demokrat yetkililerin e-postalarının çalınmasından sorumlu olabileceğini söylemesinin ardından kendilerine yönelik tehdit ve tacizlerin arttığını söyleyen Müslüman çalışanlar, Kongre üyelerini dava etmişti. Taraflar daha sonra uzlaşma konusunda anlaşmıştı.