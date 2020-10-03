Obama'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeni tip koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a mesaj yağıyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama yayımladığı mesajında, Trump ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ayrıca Obama mesajında, "Hızlı bir şekilde ve tamamen iyileşmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.