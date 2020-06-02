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  3. O ülkenin başı dertte! Koronadan sonra kene alarmı verildi
02 Haziran 2020 Salı 12:14 | Son Güncelleme:

O ülkenin başı dertte! Koronadan sonra kene alarmı verildi

O ülkenin başı dertte! Koronadan sonra kene alarmı verildi

Rusya'da, koronavirüs salgınının ardından kene saldırısının baş gösterdiği ifade edildi.Rus uzmanların yaptığı açıklamaya göre, Sibirya'da rapor edilen kene vakasında mevsim normallerinin 428 katı olduğu ifade edildi.

Rus bilim insanların yaptığı açıklamaya göre, ülkede, mutasyon geçirmiş yeni kene türünün, keşfedildiği ve kenenin ölümcül olduğu ifade edildi. Sibirya’da rapor edilen kene vakasının mevsim normallerinin 428 katı olduğu ifade edildi. Uzmanlar bu sene görülen kenelerin mutasyona uğramış iki tehlikeli bir türden oluştuğunu belirtti.

KENEYE KARŞI AŞILAR YETERSİZ

Uzmanlar, hastanelerde kene ısırmasına karşı kullanılan aşıların azaldığını ve ülkenin en soğuk bölgelerinden biri olan Sibirya’da kene ısırma vakalarında patlama yaşandığı konusunda uyarılarda bulundu.

ARTIŞIN NEDENİ SICAK GEÇEN KIŞ AYLARI

Krasnoyarsk bölgesinde 8 bin 215 kene ısırması vakası içinde, 2 bin 125 çocuk olduğu belirtildi. Sverdlovsk bölgesinde ise 17 bin 242 vakanın 4 bin 334’ü çocuklardan oluşuyor. Keneler, insanlarda ısırma sonucu beyin iltihaplanmasına sebebiyet veriyor ve tedavi edilmezse hastayı kısa sürede öldürüyor. Uzmanlar bu sene kenelerde artış yaşanmasının sebebinin, diğer yıllara göre daha sıcak geçen kış ayları olduğunu vurguladı.           


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