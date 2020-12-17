O ülkede zayıf olanlar evde kalıyor! İlginç gelenek genç kızların kabusu oldu

Batı Afrika'da yer alan Moritanya'da 60 kilonun üzerinde olmayan genç kızlar evlenemiyor. Pek çok ülkenin tersine, kilolu olmak Moritanya'da statü sayılıyor. Yıllardır uygulanan bu ilginç gelenek ise genç kızların kabusu olmuş durumda...

Milliyet'te yer alan habere göre, obezite dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri olsa da Batı Afrika ülkesi Moritanya için işler pek öyle değil. Bu ülkede zayıf olan kadınlar güzel sayılmıyor ve fakir olarak değerlendiriliyor. Eş bulup evlenebilmek ve bir statü sahibi olmak için kilolu olmak gerekiyor.

Aileler kızları evlilik yaşına geldiğinde onları şişmanlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evlenecek genç kızlar bol keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, keçi eti, bazen günde 2 kez öğle yemeği ile bolca kalori alıyorlar.

"ÖRDEKLERİN ZORLA BESLENMESİ GİBİ"

Kendi kendilerini obez yapan genç kızlar, kilo alarak ülkenin 'güzel' kadınları arasına girmeye çalışıyor. Bu kendi kendini obez yapmaya da, ördeklerin zorla beslenmesine verilen bir isim olarak 'gavaj' deniyor.

Batı Afrika'da dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Moritanya'da ciddi bir gıda sorunu da yaşanıyor. Moritanya'daki kadınların yaklaşık yüzde 20'si obez ve yarısından fazlası aşırı kilolu.

ERKEKLERİN TERCİHİ KİLOLU KADINLAR

Erkeklerin ise yalnızca yaklaşık yüzde 4'ü obez ve yüzde 20'si fazla kilolu. Ülkede yaşayan erkekler de kilolu kadınların güzel olduğunu ve evlenmek için onları tercih ettiklerini söylüyor.

Hal böyle olunca aileler de evlenecek yaşa geldiklerinde kızlarını Moritanya standartlarına göre çekici hale getirmek için zorla beslemeye başlıyorlar.

AYAK PARMAĞI EZME CEZASI

Moritanya'da aileler bu geleneği devam ettirmekle kalmıyor, bu kadar fazla yemek yemeğe itiraz eden kız çocuklarının ayak parmaklarını ezerek onları cezalandırıyor.

Amerika'nın HBO kanalının muhabiri Thomas Morton, 2 gün kaldığı bu yerden yaklaşık 10 kilo alarak ülkesine döndü. Ülkede 60 kilonun altındaki kadınların yiyecek alamayacak kadar fakir olduğu düşünülüyor ve onlar dışlanıyorlar. Elbette bu kilolarıyla da evlenemiyorlar. Kız çocukları bunun bir işkence olduğunu savunsa da çoğu aile bu gelenekten vazgeçmek istemiyor.

Uzun süren bir gelenek olmasına rağmen, bu zorla yemek yedirilip evlendirilen genç kızlar, kendi çocuklarına bunları yapmayacaklarını söylüyor.