O ülkede koronavirüs krizi büyüyor... Tren vagonları kliniğe dönüştürüldü!

1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 12 bini aştı.

BBC.com'un yer verdiği habere göre, Hint hükümeti, Delhi kentinde yaşanan koronavirüs krizi nedeniyle tüm siyasi partileri bir görüşmeye davet etti.

Delhi'deki hastanelerin kapasitesi dolmuş durumda.

Hastanelerin reddettikleri hastaların diğer hastanelerde boş bir yatak bulmaya çalışırken öldüğüne dair haberler geliyor.

Ülkede henüz zirve noktasına ulaşmamış virüsten etkilenecek hastalara hizmet verebilmek için önümüzdeki haftalarda 10 binlerce yatağa ihtiyaç duyulacağı hesaplanıyor.

Ülke genelinde 500 tren vagonu Covid kliniğine dönüştürüldü.