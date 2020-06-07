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  3. O ülkede korkutan artış! Vaka sayısı 5 bine yaklaştı
07 Haziran 2020 Pazar 10:35 | Son Güncelleme:

O ülkede korkutan artış! Vaka sayısı 5 bine yaklaştı

O ülkede korkutan artış! Vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 117 artışla 4 bin 181'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede halen 896 kişinin tedavisinin sürdüğü, 11 hastanın durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 117 artarak 4 bin 181'e çıktığı bildirildi.

Ülkede salgının tespit edildiği ilk günden bu yana toplam 438 bin 602 kişinin karantinaya alındığı, bu kişilerden 394 bin 310'unun karantinadan çıkarıldığı belirtilen açıklamada, halen 44 bin 292 kişinin karantinada tutulduğu vurgulandı.

Şimdiye kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, Kovid-19 kaynaklı 17 ölüm yaşanırken, virüs tespit edilen 3 bin 268 hasta da iyileşti.

İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm 27 Mart'ta yaşanmıştı.

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