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  3. O ülkede doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

O ülkede doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

O ülkede doğal gaz patlaması! Çok sayıda yaralı var

Yeni Zelanda´da bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 6 kişi yaralandı. Çevredeki 17 ev de zarar gördü.

Doğal gaz patlaması, Yeni Zelanda´nın Christchurch şehrinin kuzeyindeki Northwood bölgesindeki bir evde meydana geldi. Patlamada yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, patlamanın meydana geldiği evin çevresindeki, 5´i ağır olmak üzere 17 evin hasar gördüğünü duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ortalığın savaş alanını andırdığı belirtildi.

(DHA)

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