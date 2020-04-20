O ülkede Diriliş Ertuğrul fırtınası... Ramazan ayı boyunca yayınlayacaklar!

PTV'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Diriliş Ertuğrul'un Başbakan İmran Han'ın talimatıyla PTV'de ekrana geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Yayınlar ramazan ayının ilk günü 21.10'da başlayacak ve her gece 00.00 ile ertesi gün 12.00'de tekrar bölümleri verilecek." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Han, PTV'ye, aralık ayında dizinin yayımlanması talimatı vermiş, bunun üzerine Urduca dublaj çalışmaları başlamıştı.

Yayıncılık ve Enformasyon Bakanı Firdevs Aşık Avan da dizinin İslam tarihinin gençler tarafından anlaşılmasına da yardım edeceğine dikkati çekerek, "Müslüman dünyasının kendi değerleri ve geçmişi olmasına rağmen biz hala Batı yapımı diziler izliyoruz." demişti.

(AA)