Lesotho başbakanı eski eşini öldürmekle suçlanıyor!

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Lesotho'da, ülkenin başbakanı Thomas Thabane, boşanmak üzere olduğu eşini öldürmek suçlamasıyla yargılandığı davanın, Maseru Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmasına sağlık durumunu gerekçe göstererek katılmadı.

AA'nın, Lesotho ulusal basınında çıkan haberler dayandırdığına göre, Thabane'nin özel sekreteri Thabo Thakalekoala, yaptığı açıklamada, sağlık kontrolü için Güney Afrika'ya giden başbakanın hakim önüne çıkamayacağını bildirdi.

Thomas Thabane'nin 2017'de başbakan olarak göreve başlamasından iki gün önce boşanma sürecinde olduğu eşi Lipolelo Thabane, başkent Masure'deki evinin önünde ölü bulunmuştu.

BAŞBAKAN İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Öte yandan başbakanın olaydan bir süre sonra evlendiği Maesaiah Thabane isimli kadın ise 5 Şubat'ta polis tarafından Lipolelo Thabane'yi öldürmekle suçlanmıştı.

Başbakan Thabane ise eski eşinin ölümüyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunarak, olaya dahline ilişkin herhangi bir bulguya rastlanırsa istifa edeceğini belirtmişti.

Lesotho Polisi Komiser Yardımcısı Paseka Mokete, dün yaptığı açıklamada, Başbakan Thabane'nin bugün Maseru Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağını kaydetmişti.