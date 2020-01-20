O ülke kabusu yaşıyor! Bir yanda kum fırtınası diğer yanda ceviz büyüklüğünde dolu

Orman yangınları ile baş etmeye çalışan Avustralya'yı bu kez de kum fırtınası ve dolu vurdu.

Avustralya Acil Durum Ajansı dolu fırtınasından sonra yaklaşık 1,200 acil yardım talebi aldıklarını duyurdu. Meteoroloji yetkilileri ceviz büyüklüğündeki dolu ve fırtınaya "süper hücre" oluşumunun neden olduğunu duyurdu. Hava durumu kuvvetli yağış ve dolunun yanısıra hortum riski içeren bir hava durumu süper hücre olarak adlandırılıyor.

Aşırı sıcaklardan sonra meydana gelen buharlaşmanın hızlı ve yoğun bir şekilde rüzgarla yükselip aşırı yağış ve fırtınaya sebep oluyor

Dubbo kenti ve çevresinde ise dev kum fırtınası gözlendi. Kum fırtınası bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yetkililer kum fırtınasına, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgarlı havanın sonucu olduğunu açıkladı

Avustralya'da yaz mevsiminin yaşandığı ve geçtiğimiz günlerde yüksek sıcaklık rekorlarının kaydedildiği meteoroloji kurumu tarafından açıklanmıştı.