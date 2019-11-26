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Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 34 km kuzeybatısı olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 03:54'te meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu. Deprem sebebiyle çok sayıda binada hasar oluştuğu bilgisi geliyor.

6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 9 dakika sonra 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

7 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Deprem Yunanistan, İtalya, Karadağ, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan'da da hissedildi.


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