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  3. O ülkeden flaş İran kararı! Uçak seferlerini askıya alacak

O ülkeden flaş İran kararı! Uçak seferlerini askıya alacak

O ülkeden flaş İran kararı! Uçak seferlerini askıya alacak

Birleşik Arap Emirlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle İran'a yapılacak olan gidiş-dönüş uçak seferlerini askıya aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sivil Havacılık Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran'a gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, İran'a gidiş-dönüş tüm yolcu ve kargo uçaklarının seferlerinin bir hafta süreyle durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, sürenin uzatılabilir olduğu aktarıldı.

Körfez ülkelerinden Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da dün yeni tip koronavirüs vakaları tespit edilmişti. Her üç ülkede de virüs İran'dan dönen kişilerde görülmüştü.

BAE'de ise halihazırda 13 koronavirüs vakası bulunuyor.


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