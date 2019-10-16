NYT: İncirlik'ten 'nükleer tahliye' için çalışıyorlar

Gazetenin iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı, “Trump Suriye’de içgüdülerine güvendi, felaket hızla geldi” başlıklı haberinde, bu silahların İncirlik’ten alınmasının Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin “fiilen bitmesi” anlamına geleceği yorumu yapıldı. Gazetenin Ulusal Güvenlik Muhabiri ve Kıdemli Yazarı David E. Sanger’ın imzasıyla yayımlanan haberde, üst düzey bir ABD’li yetkilinin nükleer silahlar için “artık onlar Erdoğan’ın rehinesi” dediğine de yer verildi. Sanger, bu silahları orada tutmanınsa yıllar önce ortadan kaldırılmış olması gereken bir nükleer hassasiyetin sürdürülmesine yol açacağını savundu.