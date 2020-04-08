Nükseden vakaların sırrı çözüldü! Koronavirüs hücrelerde gizlice bekliyor olabilir

Koronavirüsle mücadelede herkesin parmakla gösterdiği Güney Kore’de bilim insanlarını da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Ülkede virüsün merkezi olan Daegu kentinde daha önce karantinaya alınan ve tedavileri tamamlanan 51 kişide tekrar virüs tespit edildi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Genel Sekreteri Jung Eun-kyeong, bu kişilerin yeniden enfekte olmadığını, virüsün vücudun hücrelerinde gizlenerek yeniden aktif hale geldiğini düşündüklerini açıkladı. Bilim insanları virüsün insan hücrelerinde tespit edilemeyen seviyelerde hareketsiz kalabileceğine inanıyor. Ancak hastaların tekrar bulaşıcı hale gelip gelmediği ise belirsiz.

TEST KAYNAKLI OLABİLİR



İngiliz Daily Mail’e konu hakkında konuşan bazı uzmanlar ise, bu hastaların karantinadan bırakılmadan önce yapılan son testlerinin sonucunun doğruyu yansıtmadığını, bu kişilerin aslında hala enfekte olduğunu ancak testin bunu ortaya çıkartamadığını söyledi. Uzmanlar, virüsün bu şekilde hareket ettiğini kanıtlayan hiçbir kanıt olmadığını ve maymunlardaki çalışmaların da aslında tam tersini gösterdiğini söylüyor. Japonya’da da benzer bir olay yaşanmış, yaşlı bir erkek ve kadının yeniden enfekte olduğu bildirilmiş ve hastalığın nüksetmesi endişelere neden olmuştu.

Bilim insanları, vardıkları sonucun DSÖ ile paylaşılacağını ancak kesin bir sonuca varmak için acele edilmemesi gerektiğini de ifade etti.

KORONAVİRÜSÜN ‘AŞİL TOPUĞU’ BULUNDU



ABD’de kar amacı gütmeyen biyomedikal araştırma kurumu Scripps Research’ten bilim insanları, “Aşil’in topuğunu” yani koronavirüsün zayıf noktasını tespit ettiklerini söyledi. Araştırmacılar, bir insan antikorunun SARS-CoV-2’yle etkileşimini “neredeyse atom ölçeğindeki çözünürlükte” haritaladı. Bunun ardından virüsün belirli bir bölgesinin aşılarla hedeflenebilir hale geldiği görüldü. Antikorun birkaç yıl önce SARS hastasından alındığı ancak yeni koronavirüse de tepki verdiği bildirildi. Buna göre söz konusu antikor, Kovid-19 virüsünün belirli bir bölgesine kilitlenebiliyor. Ekibin üyelerinden Meng Yuan, “Bu noktanın virüs içinde gizlendiğini keşfettik. Sadece bölgenin yapısı değiştiğinde ortaya çıkıyor. Aşil topuğunu bulduk” dedi.