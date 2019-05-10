Nükleer restleşmeye Avrupa'da katıldı

ABD Başkanı Trump’ın İran ile P5+1 ülkelerinin 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilerek İran’a da ek yaptırmlar getirmesi sonrası Tahran’ın attığı ‘kendini koruma’ hamlesi AB’yi kızdırdı. ABD’nin ağır yaptırımları karşısında Avrupa’dan uğradığı zararın telafisini 60 gün içinde talep eden, aksi takdirde anlaşmanın belirli hükümlerini askıya alarak uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini belirten İran’a dün AB’den sert tepki geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlaıyla açıklama yaparak “Hiçbir ültimatomu kabul etmiyoruz. İran’ın anlaşma hükümlerine uymasını ve gerilimi tırmandırmamasını bekliyoruz” dedi.

BM: Anlaşma korunsun

Açıklamada ayrıca İran’ın, anlaşma kapsamında önceden belirlenmiş ülkelere sevk etmesi gereken zenginleştirilmiş uranyum ve ağır su stoklarını geçici olarak elinde tutacağını açıklamasına tepki gösterildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi, “İran JCPOA ve NPT alanına giren hükümlere sadık kaldığı sürece AB de sadık kalacaktır” açıklamasını yaptı. NPT,1970 tarihli Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ifade ediyor. İran’dan dün anlaşmanın bir kez daha BMGK’ya taşınması halinde bu eski anlaşmadan da çekilebileceğini belirtmişti. BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, nükleer anlaşmanın bölgesel ve uluslararası barışa katkı sağladığını belirterek korunmasını umut ettiklerini söyledi.

İran: Balans ayarı yapmaya çalışıyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Sözcüsü Behruz Kemalvandi, ABD'nin sert açıklamalarının ardından “Hedefimiz JCPOA’yı (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) güçlendirmek ve tekrar rayına oturtmak” dedi. Kemalvendi, anlaşmanın taraflarının meseleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıması halinde İran’ın nükleer anlaşmadan çekileceği uyarısında bulundu.

Beni arasınlar adil bir anlaşma yapalım

ABD Başkanı Donald Trump, hem Tahran'ı tehdit etti hem de yeni nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söyledi. Trump, "Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. İran'a zarar vermek istemiyoruz" ifadesini kullandı.