Nükleer iş birliği için imzalar atıldı: ABD ile Slovenya arasında kritik anlaşma

ABD Dışişleri Bakanlığı, Slovenya ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ABD ile Slovenya, enerji güvenliği ve diplomatik ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek olan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Anlaşması imzaladı." ifadesi kullanıldı.

ABD adına imzayı Silahlanma Denetleme ve Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Christopher Ford, Slovenya adına ise Slovenya Altyapı Bakanı Jernej Vrtovec attı.

Anlaşmanın, iki ülke arasında sivil nükleer enerji alanında iş birliği, hükümetler, endüstri, laboratuvar ve akademik kurumlar arasındaki angajmanı geliştirmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, ABD ile Slovenya'nın 1975'ten beri nükleer iş birliği yaptığı hatırlatıldı.

Slovenya'da Krsko'daki Westinghouse nükleer tesisleri ABD ortaklığında yapılmıştı.