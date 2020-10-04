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04 Ekim 2020 Pazar 00:31 | Son Güncelleme:

Nuh'un Gemisi iyice büyüdü

Nuh'un Gemisi iyice büyüdü

Norveç'te buzların içinde 12 yıl önce yapımına başlanan küresel OHAL deposunda 4.5 milyon tür meyveyle 250 milyon tohum bulunuyor.

Dünyanın yaşayacağı doğal afetler veya nükleer saldırı sonrasında yok olan yeryüzünü yeniden oluşturmak ve küresel tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla Norveç’in Svalbard Adası’nda kurulan Kıyamet Ambarı büyümeye devam ediyor. Şubat 2008’de açılan ambar, dünyanın her bölgesinden 250 milyon adet tohumu barındırıyor ve her olumsuzluğa dirençli şekilde inşa edildi. Uzunluğu 130 metre, duvarları çelik barlarla çevrili ambarda 4.5 milyon tür meyve, sebze ve tahıl tohumu koruma altında tutuluyor.

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