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  3. Norveç'te çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Norveç'te çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Norveç'te çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Norveç'e bağlı Svalbard adasında düşen çığ, 2 Alman turistin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Norveç makamları tarafından yapılan açıklamada, Arktik Okyanusu’nda Norveç’e bağlı takımada Svalbard’da düşen çığın 2 Alman turistin ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayatlarını kaybeden 2 Alman turistin de Rus şirketi Grumant Arctic Travel Company’nin tur grubunda seyahat ettikleri bildirildi. Kurtarma ekipleri ile birlikte bir de helikopter bölgeye sevk edildi.

İHA


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