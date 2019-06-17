Nöron hastalığı nedir? İşte bilinmesi gerekenler

Motor nöron hastalığı nedir?

Motor Nöron Hastalığı Derneği, “motor nöron hastalığı” terimiyle sinir sistemini olumsuz etkileyen bir grup hastalığın kastedildiğini belirtiyor.

Beyindeki motor nöronlarda ve omurilikte oluşan hasar, bunların vücut kaslarına sinyal göndermelerini zorlaştırıyor. Bu da kas zayıflamasına ve azalmasına sebep olabiliyor.

Motor nöron hastalığı sıklıkla amyotrofik lateral skleroz (ALS) olarak adlandırılır.

Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve Felç Enstitüsü, ALS’nin yetişkinler arasında en yaygın motor nöron hastalığı biçimi olduğunun altını çiziyor.

ALS, üst ve alt motor nöronları etkiler. Üst motor nöronlar, önce beyinden beyin sapı ve omurilikteki sinirlere iletilir sonra da vücuttaki kaslara.

1963 yılında, 21 yaşındaki Profesör Stephen Hawking’e erken-başlangıçlı bir motor nöron hastalığı teşhisi kondu.

Doktorlar ona 2 yıl ömür biçse de Profesör Hawking, Mart 2018’de ölene kadar hastalıkla 50 yıldan fazla yaşadı.

Motor Nöron Hastalığı Derneği’ne göre, hastalığın belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor.

Bununla birlikte, belirtiler arasında kas güçsüzlüğü, kas krampları, tutuk eklemler, iletişim sorunları, yutkunma zorluğu, nefes alma sorunları ve davranış değişimleri sayılabilir.

Motor nöron hastalığı belirtileri gitgide kötüleşerek ilerler; hastayı tekerlekli sandalyeye ve tüple beslenmeye mahkum edebilir. Ayrıca yaşam beklentisinin birkaç yıldan birkaç 10 yıla kadar kısalmasına yol açar.

Motor nöron hastalığına ne sebep olur?

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), motor nöron hastalığının daha çok 60’larında ve 70’lerindeki yetişkinleri etkilediğini belirtiyor.

Hastalık bir kişide, beyindeki motor nöronlar ve sinirler işlevsel şekilde çalışmayı durdurduklarında gelişir.

Bu bozulmanın neden oluşmaya başladığı bilinmiyor.

Bununla beraber, araştırmalar ALS’nin bir otoimmün hastalık olabileceğini öne sürüyor ve önceden var olan otoimmün durumlara sahip kişilerin daha büyük risk altında olduklarını belirtiyor.

NHS’ye göre motor nöron hastalığına sahip bir yakın akraba hastalığı geliştirme şansınızı artırıyor olabilir ama çoğu vakada hastalık kalıtsal değil.

Nasıl tedavi edilir?

Motor nöron hastalığının halen bir tedavisi yok.

Buna karşın, belirtileri hafifletmek için tedaviler mevcut.

NHS, bu tedaviler arasında mesleki terapi, fizyoterapi ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilen riluzol adlı bir ilaç reçetesi olduğunu belirtiyor.

Motor nöron hastalığına yakalanmış bir kişinin bir diyetisyene ve bir konuşma ve dil terapistine danışması da önerilebilir.

(Independent)