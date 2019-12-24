Christmas ne zaman?

Christmas'ın diğer ismi Noel'dir. İşte noel nedir yılbaşından farkı nelerdir sorularının yanıtı. Christmas gecesi İsa'nın 'doğum günü' kutlaması değildir. Bu gecenin 'yeni yıl' ile bir ilgisi yok. (İsa'nın doğum günü bilinmiyor.) Noel / Christmas gecesinde "İsa'nın beden alıp dünyaya geliş olayı" kutlanıyor.

NOEL / CHRISTMAS GECESİ NEDİR TARİHİ

Christmas gecesi İsa'nın 'doğum günü' kutlaması değildir. Bu gecenin 'yeni yıl' ile bir ilgisi yok. (İsa'nın doğum günü bilinmiyor.) Noel / Christmas gecesinde "İsa'nın beden alıp dünyaya geliş olayı" kutlanıyor. Noel / Christmas, Hristiyanların "Epiphany" diye isimlendirilen yortularından kaynaklanmış dini kökenli bir töredir. Hristiyanlar her yıl 6 Ocak tarihinde "Epiphany" diye adlandırılan bir "yortu" gününde; (1) İsa'nın beden alıp dünyaya gelişini, (2) 8 günlük iken sünnetini, (3) 40 günlük iken mabede sunuluşunu, (4) 12 yaşında din adamlarıyla konuşmasını, (5) 30 yaşında vaftizci Yahya tarafından vaftizini, bir arada, tek bir günde kutlarlardı. Hristiyan din adamları Epiphany yortusundaki kutlamalar arasında yer alan "İsa'nın beden alıp dünyaya gelişinin kutlamasını" 25 Aralık gününe çektiler. Böylece milattan sonra 354 yılından itibaren 25 Aralık kutlamaları Roma'da İsa'nın doğum kutlamalarına dönüştü.

24 - 25 ARALIK NOEL KUTLAMALARI

380 yılında, "Doğu'daki Hıristiyanların da Batı'dakiler gibi, İsa'nın beden alıp dünyaya gelişini 25 Aralık'ta kutlamaları" için emir çıkardı. Şimdi Hıristiyanlar bir bütün olarak 25 Aralık gününü kutluyor ama Ermeniler hâlâ 6 Ocak gününde "Epiphany" kutlamalarını sürdürüyor. 24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü kutlamaları daha sonraları, 597 yılında Noel / Christmas olarak adlandırıldı.

NOEL NE DEMEK?

İsa'nın doğumu Latin dilinde söyle anlatılır: "Festum nativitatis Domini nostri Jesu Christi"... Bu uzun anlatım değişik kiliselerde tekrarlanırken kısaltılarak "Dies Natalis Domini" (Jour de naissance du Seigneur) halini aldı. Bu kısa anlatım içindeki Natalis kelimesi de "derive" olup, İtalya'da "Natale", İspanya'da "Navidad", Portekiz'de "Natal" ve Fransa'da "Noel" haline geldi. Papa Gregoire le Grand taralından 597 yılında Saksonlara Hristiyan dinini öğretmek misyonu ile İngiltere'ye gönderilen St. Augustin, Hristiyan propagandası için "görkemli ayinler" düzenledi, 25 Aralık kutlamalarını da kısaca "Noel" günü olarak adlandırdı.

Christmas ne demek manası nedir?

Hıristiyan kiliselerinde "mass" ekmek ve şarabın takdisi ayinlerine verilen isimdir. İsa'nın (Christ'in) beden alış ayininin yapıldığı güne bu yaklaşımla Christmas günü denildi.