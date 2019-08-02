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Nineden toruna işkence

Nineden toruna işkence

Çin'de babaannesine emanet edilen 6 yaşındaki kız çocuğu, işkenceye maruz kaldı. Yaşlı kadın, torununun etlerini penseyle kopardı!

Çin’in Henan eyaletinde yaşayan çift, şehir dışında çalıştıkları için 6 yaşındaki kızlarını, babaannesine bıraktı. Kan donduran olay ise bu sürede yaşandı. 

Cani tutuklandı

Vicdansız babaanne yaramazlık yaptığı gerekçesiyle torununu önce elektrik kablosuyla dövdü, sonra penseyle etlerini kopardı. Çocuk, yapılan işkencelerle adeta tanınmaz hale geldi. Durumu, evin yakınında bulunan bir komşu ortaya çıkardı. Çin’de şok yaratan olayın ardından, cani babaanne tutuklandı. 

Kimse anlamadı

6 yaşındaki kız çocuğunun darp izleriyle okula gittiği, ancak ne öğretmenlerinin ne de arkadaşlarının bu durumu fark etmedi belirtildi. Mahkeme sonucunda babaannenin ağır suçlu bulunması durumunda, büyük bir ceza alması bekleniyor.

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