Nijeryalı Hristiyanlar koronavirüsle mücadeleye destek için oruç tutup dua edecekler

Kilise Birliği ve Mescid Birliği Başkanı Piskopos Sunday Garuba, gazetecilere yaptığı açıklamada,"Müslüman ve Hristiyan din adamları olarak Kovid-19 ile mücadeleye destek vermek için Hristiyanları 21 gün boyunca dua edip oruç tutmaya çağırıyoruz." dedi.

Müslümanlar da mücadeleye dua ederek destek verecek.

Garuba, "Sosyal mesafeyi korumak için herkesin evinde dua etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ülkede zor şartlarda bu tür adımların daha önce de atıldığını vurgulayan Garuba, Nijeryalılardan ordu birliklerinin Boko Haram örgütüyle mücadelesine destek vermek için de dua edip oruç tutulmasını istedi.



Garuba ayrıca, Kovid-19'la mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapacaklarını kaydetti.

Nijerya'da nüfusun yüzde 50'sini Müslümanlar, yüzde 40'ını Hristiyanlar ve yüzde 10'unu da yerel dine mensup insanlar oluşturuyor.

Yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip Nijerya'da 1337 kişide virüs tespit edilirken, 40 kişi de hayatını kaybetti.

AA