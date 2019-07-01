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Nijerya'da yolcu teknesi battı: Kayıplar var

Nijerya'da yolcu teknesi battı: Kayıplar var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 27 kişiyi taşıyan teknenin Egbin Nehri'nde battığı, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, teknenin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını açıkladı. Oke-Osanyintolu, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 2 kişinin cesedinin bulunduğunu, 3 kişinin kurtarıldığını belirterek, 22 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti. Kurtarılanların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.

AA

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