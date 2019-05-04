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Nijerya'da trafik kazası: 16 ölü

Nijerya'da trafik kazası: 16 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Kabiru İbrahim, Kano-Kaduna kara yolunda otobüsle iki otomobilin çarpıştığını belirtti. İbrahim, kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran İbrahim, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

AA

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