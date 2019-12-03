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  3. Nijerya'da terk edilmiş teknede 11 ceset bulundu

Nijerya'da terk edilmiş teknede 11 ceset bulundu

Nijerya'da terk edilmiş teknede 11 ceset bulundu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Rivers eyaletinde terk edilmiş teknede 11 cesedin bulunduğu bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rivers yakınlarındaki Degema Nehri'nde terk edilmiş teknede 11 ceset ve çok sayıda silah bulundu.

Bakana Toplum Geliştirme Derneği Başkanı Iloye Braide, yaptığı açıklamada, önceki gün bölgede korsanlarla deniz kuvvetleri arasında çatışma çıktığını belirtti. Braide, cesetlerin deniz kuvvetlerince öldürülen korsanlara ait olabileceğini kaydetti. Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Nnamdi Omoni, konu hakkında henüz açıklama yapmadı. Bölgede, Nijeryalı korsanlar tarafından yük gemilerine yönelik baskın ve kaçırma olayları sık sık yaşanıyor.

AA


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