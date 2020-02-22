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Nijerya'da silahlı çete üyesi 13 kişi öldürüldü

Nijerya'da silahlı çete üyesi 13 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 13 çete üyesi öldürüldü.

Operasyon Sözcüsü Ayobami Oni-Orisan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletine bağlı Tungar Mata, Tuduki ve Kawaye köylerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Oni-Orisan, operasyonlarda 13 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Nijerya'da son dönemlerde silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede, hayvancılıkla ilgilenen Fulani kabilesi ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

(AA)


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