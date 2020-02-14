Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0618
  • 6,5739
  • 306.766
  • 120593
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'da pazar yerine silahlı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın kuzeybatısında bir pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda, 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Jalige, basına yaptığı açıklamada, askeri üniforma giyen silahlı kişilerin, eyalete bağlı Maro köyündeki pazar yerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Jalige, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını ifade etti. 

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını aktaran Jalige, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaduna eyaletinde geçen hafta güvenlik güçlerinin silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonda 250 çete üyesi etkisiz hale getirmişti.

Silahlı kişiler bunun üzerine intikam saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Son olarak salı günü silahlı kişiler aynı aileden 16 kişiyi bir odaya kapatarak yakmıştı.

AA


Meğer herkes Demet'ten rahatsızmış!
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Zeynep Yılmaz'dan manidar beğeni!
Hilal'i tutabilene aşk olsun
Eski sevgiliden sürpriz aşka ilk yorum
<p>Oltu’nun Şehitler Mahallesinde ikamet eden hayvancılıkla uğraşan 62 yaşındaki Abdullah Başar 42 y

42 Yıllık Eşine Ahırda Sevgililer Günü Sürprizi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü!

2020'de gözler, 6 bin yıllık miras Patara'da olacak