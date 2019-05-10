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  3. Nijerya'da milisler 894 çocuğu serbest bıraktı

Nijerya'da milisler 894 çocuğu serbest bıraktı

Nijerya'da milisler 894 çocuğu serbest bıraktı

Maiduguri kentinde milis kuvvet Sivil Ortak Görev Gücü, 894 çocuğu serbest bıraktı

 Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Borno eyaletinde, terörle mücadele amacıyla kurulan milis kuvvet "Sivil Ortak Görev Gücünün (CJTF) 894 çocuğu serbest bıraktığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonundan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadele amacıyla kurulan milis kuvvet CJTF, Borno eyaletine bağlı Maiduguri'de çocukların "askere alınması" ve "kullanılmasını" engelleme taahhüdünü yerine getirdi.

CJTF, 106'sı kız olmak üzere 894 çocuğu serbest bıraktı. Böylece CJTF'nin eylül 2017'den beri serbest bıraktığı çocuk sayısı bin 727'ye ulaştı.

UNICEF Nijerya Temsilcisi Mohamed Fall, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CJTF'nin ikinci kez çocukları serbest bıraktığına işaret ederek, "Şiddet bölgelerinde çocuklar oldukça mücadelemiz de sürecek. Silahlı kişilerin rehin aldığı çocukların hepsi, serbest kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden şiddet olaylarında silahlı kişiler, 2013-2017 yıllarında 3 bin 500'den fazla çocuğu çatışmalarda kullandı. Çok sayıda çocuk da şiddet olayları sırasında kaçırıldı, öldürüldü veya tacize uğradı.

(AA)

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