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Nijerya'da kano battı: 38 ölü

Nijerya'da kano battı: 38 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kirfi Bölge Yetkilisi Alhaji Bappa Danmalikin-Bara, basına yaptığı açıklamada, Bauchi eyaleti yakınlarındaki Kirfi Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti. Danmalikin-Bara, olayda 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, nehre düşen 2 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Kirfi Nehri'nde iki gün önce de kanonun batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

AA

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