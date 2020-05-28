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  3. Nijerya'da kano alabora oldu: 15 ölü
28 Mayıs 2020 Perşembe 15:22 | Son Güncelleme:

Nijerya'da kano alabora oldu: 15 ölü

Nijerya'da kano alabora oldu: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Bauchi Eyaleti Genel Sekreteri Alhaji Shehu Ningi, Gwaskaram Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Ningi, 3 kişinin de kurtarıldığını ifade etti. Ningi, diğer yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.


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