Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9761
  • 7,5807
  • 383.295
  • 100476
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Nijerya'da kamyonet ile yolcu otobüs çarpıştı: 10 ölü, 27 yaralı

Nijerya'da kamyonet ile yolcu otobüs çarpıştı: 10 ölü, 27 yaralı

Nijerya'da kamyonet ile yolcu otobüs çarpıştı: 10 ölü, 27 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Yobe eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Yobe Eyalet Koordinatörü Shehu Umar, eyaletin Fika-Potiskum kara yolunda kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir yolcu otobüse çarptığını belirtti.

Umar, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Umar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.


Sağlıkçılardan Kovid-19'a şarkı

Sağlıkçılardan Kovid-19'a şarkı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı

Avrupa'dan talep yağıyor! Kilosu 800 lira