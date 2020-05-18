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  3. Nijerya'da etnik grupların çatışmasında 38 kişi öldü

Nijerya'da etnik grupların çatışmasında 38 kişi öldü

Nijerya'da etnik grupların çatışmasında 38 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 38 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Tigno bölgesinde Hausa ile Chabo etnik grupları arasındaki şiddet olaylarında 38 kişi yaşamını yitirdi.

Çatışmalarda çok sayıda kişi yaralanırken yüzlerce ev kundaklandı.

Adamawa Emniyet Müdürü Suleiman Nguroje, olayı doğruladı ancak ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI ÇATIŞMASI

Nguroje, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını belirtti.

Adamawa eyaletinde gruplar arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

AA


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