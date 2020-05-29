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  3. Nijerya'da çatışmalar devam ediyor! Ölü sayısı 300'e yaklaştı
29 Mayıs 2020 Cuma 16:03 | Son Güncelleme:

Nijerya'da çatışmalar devam ediyor! Ölü sayısı 300'e yaklaştı

Nijerya'da çatışmalar devam ediyor! Ölü sayısı 300'e yaklaştı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Ocak'tan bu yana düzenlenen 20 ayrı saldırıda 270 kişi hayatını kaybetti.

Endişeli Sokoto Vatandaşları (CSC) koalisyonundan Prof. Dr. Nasiru Gatawa, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı çetelerin saldırılarının ekonomik ve sosyal hayatı felce uğrattığını söyledi.

Gatawa, "Birkaç gün önce düzenlenen ve 60'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği son saldırı ile Ocak'tan bu yana düzenlenen 20 saldırıda 270 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Federal hükümet ve eyalet valiliğinin saldırılara karşı acil önlem alması gerektiğini vurgulayan Gatawa, çete üyelerinin Nijer sınırındaki Sabon Birni yerleşim bölgesine saatlerce saldırı düzenlediğini ancak güvenlik güçlerinden hiçbir yardım gelmediğini söyledi.


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