Nijerya'da bölgesel silahlı çatışmalar devam ediyor: 7 kişi öldü, 30 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina Eyaleti Sabuwa Bölgesi Meclis Üyesi İbrahim Danjuma Machika, kimliği henüz bilinmeyen silahlı kişiler tarafından eyaletin 4 köyünde düzenlenen silahlı saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

AA'da yer alan habere göre Machika, "Silahlı kişiler, öldürdüğü siviller dışında olayın yaşandığı bölgelerde toplam 30 köylüyü kaçırdı ve çok sayıda kişi ise yaralandı." dedi.

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçlerinin geldiğini aktaran Machika, kaçırılan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldığını söyledi.

MOTORSİKLET YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.