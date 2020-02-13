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Nijerya'da Boko Haram 16 kişiyi kaçırdı

Nijerya'da Boko Haram 16 kişiyi kaçırdı

Terör örgütü Boko Haram, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda 16 kişiyi kaçırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, terör örgütü Boko Haram, dün Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ziyaret ettiği Borno eyaletindeki Jiddari Polo bölgesine saldırı düzenledi.

Örgüt, bölgeden 9'u çocuk ve 7'si kadın olmak üzere toplam 16 kişiyi kaçırdı.

Bölge sakinleri, yüzlerce kişinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.

Devlet Başkanı Buhari, pazar günü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiği Borno eyaletini dün ziyaret etmişti.

 2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

AA


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