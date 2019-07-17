Nijerya'da bina çöktü! 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Lagos şehrinde üç katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarını yürüten Kızıl Haç yetkilileri, yaralı olarak kurtarılan 7 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiklerini açıkladı.

Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan Nurudeen Musa ilk yaptığı açıklamada, “Olay yerinde 12 ceset bulduk. Kurtardığımız 4 yaralı ise hastanede tedavi görüyor” dedi. Musa inşaatta kullanılan materyallerin yönetmelikte belirlenen standardın altında olduğunu öne sürdü. Yerel polis ise konut ve iş yerlerinden oluşan binadan kurtarılan kişi sayısının 7 olduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklayan yetkililer, bölgenin güvenlik ve soruşturma için kordona alındığını duyurdu.

Yaralılardan Taiye Segun Folorunsho, “Babamla dükkanda çalışırken aniden binanın çöktüğünü gördüm. Ayağa kalkıp koşmaya çalıştım ama düştüm ve bacaklarımı kımıldatamadım” dedi.

Olayın bir diğer şahidi Ali Baba Mairam ise “Komşularımız ve sevdiklerimizin başına gelen bu şey çok üzücü. İçinde yaşadıkları ev çöktü, bazı bina sakinleri yaralandı ve öldü” diye konuştu.

Bina mevzuatının yaygın olarak gözardı edildiği ve milyonlarca insanın harap haldeki yapılarda yaşadığı Nijerya’da, bina çökmesi olayları sık sık yaşanıyor. Uzmanlar 20 milyon nüfuslu Lagos kentinde binden fazla binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia ediyor. Bina Çökmesini Önleme Birliği'nden Kunle Awobodu, “Lagos’ta bin adet bina çökme tehlikesi altında. Eğer onları yıkmak için bir şey yapılmazsa arkalarında daha büyük felaketler bırakarak kendileri çökecekler” dedi.

Lagos'ta Mart ayında içinde anaokulu ve ilkokulun bulunduğu bir binanın çökmesiyle çoğu çocuk 20 kişi hayatını kaybetmişti.

(DHA)