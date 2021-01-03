Nijer'deki terör saldırısında can kaybı 100'e yükseldi

Nijer'de dün düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 100'e yükseldi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen ve sivilleri hedef alan terör saldırısında yaralananların sayısı 25 oldu.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 100'e çıktı.

Daha önce saldırıda 70 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana Mali'de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.