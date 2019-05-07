Nijer'deki tanker kazasında ölü sayısı 58'e yükseldi

Nijer Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, bir yakıt tankerinin pazar günü akşam saatlerinde benzin istasyonunda park ederken devrilmesiyle taşıdığı benzin sızdı.

Sızan benzini depolamaya çalışan motosiklet sürücüsünün kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle benzini alev alan tanker patladı.

Patlamada ölenlerin sayısı 55'ten 58'e yükselirken, 37 kişi de yaralandı.

Tanker şoförünün patlamadan sağ kurtulduğu olayda, benzin istasyonunda bulunan 5 araç ve 25 motosiklet tamamen yandı.

(AA)