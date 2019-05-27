Nijer'de öğrenciler Fransız ve Amerikan askerlerin ülkedeki varlığını protesto etti

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Niamey'de Ulusal Meclis önünde bir araya gelen binlerce öğrenci, Nijer'deki yabancı askerlerin ülkeden ayrılmasını ve daha iyi eğitim koşulları talep etti.

Ülkedeki Fransız, Amerikan ve Alman askerlerin gitmesini isteyen öğrenciler, "Çok yaşa Nijer ordusu", "Kahrolsun yabancı askeri üsler" yazılı pankartlar taşıdı.

Nijer Öğrenciler Birliğinden Abdou Moussa, terörle mücadelesinde Nijer ordusuna moral ve destek vermek istediklerini, ülkeye yararı olmayan yabancı askeri üsleri protesto ettiklerini belirtti.

Moussa, ayrıca öğretmenlerin grevleri nedeniyle eğitimin sekteye uğradığını ifade ederek, son akademik takvimde özellikle devlet üniversitelerinde neredeyse hiç ders yapılmadığını kaydetti.

Nijer'in farklı kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi.

Geçen hafta, ülkenin Mali sınırında devriye görevi yürüten askeri birliğe yönelik saldırıda, 29 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

(AA)