Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7401
  • 6,3963
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Nijer, Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın alacak

Nijer, Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın alacak

Nijer, Rusya'dan 12 savaş helikopteri satın alacak

Nijer’in Rusya’dan 12 savaş helikopteri satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Sputnik’in haberine göre, Rusya Askeri-Teknik Birliği Federal Servisi Direktörü Anatoly Puntchouk, Soçi’de düzenlenen Rusya-Afrika forumunda yaptığı açıklamada, iki ülkenin 12 Mi-35 helikopterinin alımı üzerine anlaşma imzaladığını belirtti.

Rus medyası, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao'nun, Boko Haram ile mücadelede kullanmak için Rusya’dan helikopter satın almak istediklerini duyurmuştu.

Nijer’in yanı sıra Kamerun, Eritre, Nijerya ve Güney Afrika Rusya’dan uçak, tank ve ağır silahlar satın almak isteyen ülkeler arasında bulunuyor.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen “Rusya-Afrika Ekonomi Forumu”na, Afrika’dan 30 ülkenin lideri katılıyor.

Moskova, 2019'da Afrika’ya 4 milyar dolar değerinde silah satmayı planlıyor.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Etek boyu kavga çıkardı!
Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>Bakım onarım işçilerinin Kocaeli Topçular Mahallesinde çalışırken havadan çekilen görüntüleri işç

Ölümle Burun Buruna, ´Ekmek Mücadelesi´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şansız insanların başına trajikomik olaylar

En kötü saç kesimleri