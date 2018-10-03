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New York'ta yangında 14 kişi yaralandı

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New York'ta bir apartmanda çıkan yangında 11'i itfaiye görevlisi 14 kişi yaralandı.

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ABD'nin New York kentinde bir apartmanda çıkan yangında 11'i itfaiye görevlisi 14 kişi yaralandı.

Manhattan'daki 1. Cadde ile 118. Sokağın kesiştiği bölgede yer alan bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın söndürüldü.

New York İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, 11'i itfaiye görevlisi 14 kişinin yaralandığını bildirildi. Açıklamada yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi.

(AA)

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