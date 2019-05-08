New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin New York kentinde Harlem bölgesinde bir apartmanın beşinci katında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya, yerel saatle 01:40'ta başlayan yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini; yangında aynı aileden olduğu düşünülen 4'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Cesetlerin, itfaiyenin yangını söndürmesi sonrası bulunduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Ölenlerin kimliklerine dair bilgi paylaşılmadı.
DHA