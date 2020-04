New York'ta ürküten 'toplu mezar' görüntüleri: Adalara gömüyorlar!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkileyip can almaya devam ediyor. Salgının en fazla etkilediği ABD'de can kaybının yüksek olduğu New York'taki adalardaki toplu mezar görüntüleri tüyleri ürpertti.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 1,6 milyonu aşarken ilk sırada 466 bin 299 ile ABD yer alıyor.

ABD'de en fazla etkilenen yerler arasında bulunan New York eyaletinde can kaybı 5150'yi aştı.

Salgın nedeniyle kapasitesi dolan hastanelerde morglar da dolunca geçici morglar kurulmuş ancak bunların da yetmeyebileceği açıklanmıştı.

Ölümlerin hızla arttığı bölgede ürküten kareler ise Reuters'tan geldi.

Reuters'ın New York'un Hart ve Rikers Adası'nda drone ile çektiği görüntülerde koronavirüs nedeniyle ölenler için toplu mezar kazıldığı ve üst üste tabutların konulduğu görülüyor.

Toplu mezar kazımında işçilerin ve aynı zamanda bir hapishane olan Rikers Adası'ndan mahkumların yardımcı olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki virüs vakaları ve ölümlerinin hızla artmasına ilişkin Trump, "Ölü sayısı bakımından tahminlerin de altında bir sayı yakalamaya çalışıyoruz. Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür" ifadelerini kullanmıştı.