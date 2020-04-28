New York'ta savaş uçaklarından sağlık personellerine destek gösterisi

ABD'nin New York eyaletinde "Blue Angels (Mavi Melekler)" ve "Thunderbirds (Gök gürültüsü Kuşları)" isimli savaş uçakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personellerine destek için uçuş gösterisi düzenledi.