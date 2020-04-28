New York'ta savaş uçaklarından sağlık personellerine destek gösterisi
ABD'nin New York eyaletinde "Blue Angels (Mavi Melekler)" ve "Thunderbirds (Gök gürültüsü Kuşları)" isimli savaş uçakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personellerine destek için uçuş gösterisi düzenledi.
ABD'nin New York eyaletinde "Blue Angels (Mavi Melekler)" ve "Thunderbirds (Gök gürültüsü Kuşları)" isimli savaş uçakları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık personellerine destek için uçuş gösterisi düzenledi.