New York'ta Müslüman kadınların başörtüsü zaferi

Jamilla Clark ve Arwa Aziz isimli Müslüman kadınlar, utanç verici bu muamele nedeniyle NYPD’yi 2018’de dava etmişti. Dava dilekçelerinde Clark ve Aziz, New York’ta düşük düzeyde bir koruma emrini ihlal etme suçlamasıyla 2017’de saatlerce gözaltında tutulmuşlar ve haksız muameleye maruz kalmışlardı. Dava devam ederken NYPD geçen hafta uzlaşarak politikasını değiştirmeyi kabul etti.