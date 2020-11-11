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11 Kasım 2020 Çarşamba 23:10 | Son Güncelleme:

New York'ta Müslüman kadınların başörtüsü zaferi

New York'ta Müslüman kadınların başörtüsü zaferi

ABD'de aleyhlerinde açılan dava sonrası politika değişikliğine giden New York Polis Teşkilatı (NYPD), yüzlerinin görünmesini engellenmediği sürece Müslüman kadınların tutukluluk sırasında başörtülü olarak fotoğraflanmasına izin vermeyi kabul etti.

Jamilla Clark ve Arwa Aziz isimli Müslüman kadınlar, utanç verici bu muamele nedeniyle NYPD’yi 2018’de dava etmişti. Dava dilekçelerinde Clark ve Aziz, New York’ta düşük düzeyde bir koruma emrini ihlal etme suçlamasıyla 2017’de saatlerce gözaltında tutulmuşlar ve haksız muameleye maruz kalmışlardı. Dava devam ederken NYPD geçen hafta uzlaşarak politikasını değiştirmeyi kabul etti. 

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