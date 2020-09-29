29 Eylül 2020 Salı 07:58 | Son Güncelleme:
New York'ta koronavirüs yeniden artışa geçti: Vaka sayısı binin üzerinde
New York'ta, Haziran başından bu yana ilk kez 1.000'den fazla yeni vaka görüldü. New York'ta artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından insanlar, sokağa çıkarken maske taktı.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 258 artarak 209 bin 454'e çıktı.
Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 215 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
New York'ta, Haziran başından bu yana ilk kez 1.000'den fazla yeni vaka görüldü.
New York'ta artan koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından insanlar, sokağa çıkarken maske taktı.