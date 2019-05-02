New York'ta 1 Mayıs gösterisinde Trump'a Venezuela çağrısı
ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen gösteride, Başkan Donald Trump'a "Venezuela'dan ellerini çek" çağrısı yapıldı.
ABD'nin New York kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce kişi New York'taki Columbus Meydanı'ndan, Trump Tower'a yürüdü.
Göstericiler, Trump Tower'ın önünde "Trump, ellerini Venezuela'dan çek" ve "Venezuela'da savaşa hayır" yazılı dövizler taşıdı ve Trump'a Venezuela'ya müdahale etmemesi yönünde sloganlar attı.
Göstericiler, işçilerin koşullarının iyileştirilmesi için de çağrıda bulundu.
(AA)